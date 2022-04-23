أمن

تركيا تعلن مقتل جندي آخر في المعارك مع حزب العمال

الجندي قُتل في إطار عملية "قفل المخلب" العسكرية.
author_image Kurdistan24 اربیل
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
کوردستان إقليم كوردستان حزب العمال

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم السبت عن مقتل أحد جنودها في المعارك الضارية مع مسلحي حزب العمال الكوردستاني في المناطق الحدودية بإقليم كوردستان.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إن الجندي قُتل في إطار عملية "قفل المخلب" العسكرية.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الجمعة عن مقتل ثلاثة جنود أتراك و45 مسلحاً من حزب العمال في المعارك التي انطلقت في 18 من الشهر الجاري.

وتقول وزارة الدفاع التركية إن عمليتها العسكرية تستهدف حزب العمال الكوردستاني في مناطق متينا والزاب وآفشين - باسيان الحدودية.

 

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