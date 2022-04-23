تركيا تعلن مقتل جندي آخر في المعارك مع حزب العمال

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم السبت عن مقتل أحد جنودها في المعارك الضارية مع مسلحي حزب العمال الكوردستاني في المناطق الحدودية بإقليم كوردستان.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إن الجندي قُتل في إطار عملية "قفل المخلب" العسكرية.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الجمعة عن مقتل ثلاثة جنود أتراك و45 مسلحاً من حزب العمال في المعارك التي انطلقت في 18 من الشهر الجاري.

وتقول وزارة الدفاع التركية إن عمليتها العسكرية تستهدف حزب العمال الكوردستاني في مناطق متينا والزاب وآفشين - باسيان الحدودية.