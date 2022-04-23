طهران تعلن استئناف خامس جولة من محادثاتها مع السعودية في بغداد

أربيل (كوردستان 24)- استأنفت إيران والسعودية محادثاتهما في العاصمة العراقية بغداد بعد تعليقها الشهر الماضي، حسبما أفاد موقع نور نيوز الإلكتروني الإيراني شبه الرسمي.

يأتي هذا فيما لم يصدر أي تأكيد من السعودية أو العراق بشأن استئناف المحادثات.

وبحسب موقع نور نيوز التابع للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني فإن "الاجتماع الإيجابي الأخير أثار آمالاً لدى البلدين في اتخاذ خطوات نحو استئناف العلاقات".

ولم يشر الموقع إلى موعد الجولة الخامسة من المحادثات.

وقطعت الرياض العلاقات مع طهران في 2016 بعد أن اقتحم محتجون إيرانيون السفارة السعودية في العاصمة الإيرانية بعد إعدام رجل دين شيعي في السعودية.

وعلقت إيران المحادثات في آذار مارس الماضي دون إبداء أسباب للقرار الذي جاء في وقت كان من المقرر أن تبدأ فيه جولة جديدة من المفاوضات.

وجاءت الخطوة بعد أن أعدمت السعودية 81 مداناً، إلا أن طهران نددت بعمليات الإعدام التي قال نشطاء حقوقيون إنها شملت 41 شيعياً.

وبدأت السعودية وإيران، اللتان تخوضان صراعات بالوكالة في أنحاء المنطقة، محادثات مباشرة العام الماضي في محاولة لاحتواء التوتر.