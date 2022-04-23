قائد كبير بالحرس الثوري ينجو من محاولة اغتيال جنوب شرق إيران

أربيل (كوردستان 24)- نجا ضابط كبير بالحرس الثوري الإيراني من محاولة اغتيال بعد أن فتح مسلحون النار على سيارته جنوب شرق إيران في وقت مبكر من اليوم السبت.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، فإن قائد الحرس الثوري في إقليم سيستان وبلوخستان حسين الماسي نجا من العملية، لكن حارسه الشخصي لقي مصرعه.

وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أن العميد حسين الماسي لم يصب بأذى، ولفتت إلى اعتقال المهاجمين.

ووقع الهجوم قرب نقطة تفتيش في زاهدان مركز المحافظة.

وتزامن الهجوم مع الاحتفالات بالذكرى السنوية لتأسيس الحرس الثوري في أعقاب الثورة الإسلامية عام 1979.