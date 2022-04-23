الكاظمي يتوعد داعش من الأنبار: سنرهبكم بالموت وسنسحق أميركم الجديد

أربيل (كوردستان 24)- توعد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم السبت عناصر تنظيم داعش خلال إشرافه على المرحلة الثانية من عملية (الإرادة الصلبة) الثانية غرب الأنبار.

وأطلقت القوات العراقية في وقت سابق من اليوم ثاني مراحل عملية (الإرادة الصلبة) والتي تهدف لتعقب فلول داعش إلى الغرب من الأنبار.

وقال الكاظمي خلال لقائه قادة العمليات والأجهزة الأمنية "دماؤكم غالية.. الاحتياط واجب والحذر أيضاً، والدقة في التنفيذ يعني حفظ الأرواح وتحقيق الأهداف المطلوبة".

وأضاف "أقول للدواعش: لقد اختبرتمونا في مختلف المجالات... أنتم تخسرون يوماً بعد يوم، ليس هناك خيار أمامكم سوى الموت، ولن نطمئن إلا بسحقكم".

وتابع "لقد سحقنا أمراءكم... وسنسحق أميركم الجديد، وكل إرهابي ينتمي إلى عصاباتكم، أيها الدواعش ترهبوننا بالموت، أقول لكم سنرهبكم بالموت، ونذيقكم طعم الهزيمة".

يأتي هذا بعدما شن مسلحو داعش في الأيام القليلة الماضية سلسة هجمات مميتة خارج المدن استهدف فيها قوات الأمن على وجه التحديد.