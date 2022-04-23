صحة وبیئة

خبير: زيارة مسرور بارزاني إلى بريطانيا تفتح أوسع الأبواب لتعزيز النظام الصحي

"نعرب عن ترحيبنا واستعدادنا لدعم النظام الصحي في كوردستان"
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جانب من زيارة مسرور بارزاني إلى بريطانيا
جانب من زيارة مسرور بارزاني إلى بريطانيا
کوردستان إقليم كوردستان مسرور بارزاني بريطانيا سلمان الرواف

أربيل (كوردستان 24)- قال الخبير في النظام الصحي سلمان الرواف اليوم السبت إن زيارة رئيس حكومة إقليم كوردستان إلى بريطانيا تفتح أوسع الأبواب لتعزيز النظام الصحي في الإقليم.

وأجرى مسرور بارزاني منتصف الأسبوع الجاري زيارة إلى بريطانيا التقى خلالها كبار المسؤولين البريطانيين، كذلك زار مراكز ومنشآت عديدة بما فيها مستشفى "غايس" الشهير.

وقال الخبير في النظام الصحي البروفيسور سلمان الرواف، إن هذه الزيارة تفتح "الباب واسعاً للعلاقات بغية تطوير وتقدم النظام الصحي".

وأضاف الرواف، وهو أستاذ الطب في جامعة إمبريال كوليدج، "نعرب عن ترحيبنا واستعدادنا لدعم النظام الصحي في كوردستان".

وتابع "نحن بحاجة إلى وضع خارطة طريق لتطوير الخدمات الصحية، وتكون خارطة الطريق هذه عاملًا مهماً في كسب الدعم البريطاني والجهات الأخرى للنظام الصحي في كوردستان".

وأعرب الرواف عن استعداد فرقه الصحية في المركز التعاوني لمنظمة الصحة العالمية في جامعه إمبريال كولج والنظام الصحي الوطني (إن.أتش.إس) للعمل بسرور مع إقليم كوردستان في هذا المشروع.

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