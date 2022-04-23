صحة وبیئة

فضيحة مدوية.. منح طاقات لقاح كورونا لأشخاص غير مطعمين في العراق

الكشف عن وجود فارق كبير في كارتات اللقاح الخاصة بلقاح فيروس كورونا
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ألف شخصٍ حصلوا على الكارت، رغم عدم تلقِّـيهم اللقاح
ألف شخصٍ حصلوا على الكارت، رغم عدم تلقِّـيهم اللقاح
العراق كورونا هيئة النزاهة العراق البصرة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية اليوم السبت عن تنفيذها ثلاث عمليات ضبط في عدد من دوائر محافظة البصرة.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة إن فريق عمل مديرية تحقيق البصرة، الذي انتقل إلى مستشفى الشفاء العام، كشف عن وجود فارق كبير في كارتات اللقاح الخاصة بلقاح فيروس كورونا في المستشفى، إضافة إلى وجود أشخاص حصلوا على كارت اللقاح، بالرغم من عدم التلقيح.

وأضافت أن الفريق قام بتدقيق السجلات الخاصة بمعلومات الأشخاص الملقحين، حيث لاحظ أن أعداد الكارتات التي تم تسلمها من قبل المنفذ اللقاحي خلال الفترة من (11-8-2021 ولغاية 7-2-2022) بلغت (5,000) كارت، على الرغم من أن الكارتات المسلمة من قبل قسم الصحة العامة بلغت (9,000) كارت.

وكشفت السلطات عن وجود 1,000 شخص حصلوا على الكارت، رغم عدم تلقيهم اللقاح.

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