سیاسة

غرق زورق يحمل 60 مهاجراً قبالة ساحل شمال لبنان

author_image سوار أحمد
الشرق الاوسط غرق زورق لبنان 60 مهاجرا

أربيل (كوردستان 24)- غرق زورق على متنه 60 شخصا قبالة شاطئ طرابلس شمالي لبنان، وفق ما أعلن الصليب الأحمر اللبناني.

وأوضح الصليب الأحمر في تغريدة عبر تويتر أن 10 سيارات تابعة لهم توجهت إلى ميناء طرابلس للمساعدة في الإنقاذ.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر لبنانية، أنّ القارب غادر شمال لبنان بشكل غير قانوني بهدف الهجرة.

وذكرت وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية ان الجيش اللبناني أعلن انقاذ 40 شخصاً وعن انتشال جثة طفلة.

وطلب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي من الأجهزة المختصة الاستنفار لإنقاذ الركاب، بحسب تقرير بثته وكالة الأنباء اللبنانية.

وتقول الأمم المتحدة إن نحو 1600 شخص حاولوا المغادرة بحرا العام الماضي، ما يسجل ارتفاعاً في العدد بنحو 300 شخص مقارنة مع عامي 2019 و2021.

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