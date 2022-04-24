سیاسة

الرئيس بارزاني: إرادة شعب كوردستان أقوى من سياسات الإبادة

author_image سوار أحمد
الرئيس مسعود بارزاني
الرئيس مسعود بارزاني
کوردستان الرئيس بارزاني قلادزة هجوم

أربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس مسعود بارزاني اليوم الأحد، ان إرادة شعب كوردستان اقوى من سياسات الإبادة، وذلك في ذكرى هجوم النظام العراقي السابق على قلادزة.

ونشر الرئيس بارزاني على موقع "تويتر" "في الذكرى الثامنة والأربعين لهجوم النظام العراقي السابق على قلادزة ، أود أن أنقل تحياتي لأهالي البلدة الذين أظهروا أن إرادة شعب كوردستان هي بالفعل أقوى من صواريخ نابالم المعادية وسياسات الإبادة."

وقبل 48 عاما وفي الساعة 9:45 صباحا، ألقت أربع طائرات مقاتلة عراقية 16 قنبلة على بلدة قلدزه، مما أسفر عن مقتل 163 شخصا وإصابة 300 آخرين.

وخلال الهجوم قُتل عشرات الأشخاص وجرح المئات ، معظمهم من أساتذة الجامعات والطلاب.

 

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