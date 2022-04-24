صحة وبیئة

انواء كوردستان: انخفاض درجات الحرارة وهطول الأمطار

author_image سوار أحمد
کوردستان حالة الطقس مديرية الأنواء اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية الأنواء والرصد الزلزالي اليوم الأحد، توقعاتها لحالة الطقس خلال 48 ساعة المقبلة.

وذكر بيان للمديرية، ان السماء اليوم ستكون شبه غائمة، مشيرا الى ان سرعة الرياح من 5- 15 كيلو مترا في الساعة.

وستكون أعلى درجات الحرارة في أربيل 29 درجة مئوية.

أما بالنسبة لحالة الطقس ليوم غد الاثنين، فتتوقع الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس بين غائم جزئيا الى غائم، وسط احتمالات بهطول المطر في فترة الليل، في بعض المناطق.

ووفقا لتوقعات الأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة في مدن إقليم كوردستان ستنخفض بمقدار 2 إلى 3 درجات مئوية.

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