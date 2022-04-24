هاني العقابي: تطبيق الضمان الصحي سيبدأ في 3 محافظات

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الصحة العراقي هاني العقابي، ان تطبيق قانون الضمان الصحي يفترض أن يبدأ في آب المقبل، لكنه يتوقف على إقرار الموازنة.

وأشار العقابي يوم السبت، إلى أن تنفيذ قانون الضمان الصحي، سيتم ابتداء في 3 محافظات بعد تمريرها.

وأضاف العقابي، إنه "تم تشكيل الهيئة الادارية للضمان الصحي في كل محافظات العراق وأدخلنا الكوادر العاملة بدورات خارج وداخل البلد وأصبحت لديهم الخبرة".

واكد، إنه "بحسب ما جاء في القانون فإن التطبيق ينبغي أن يبدأ اعتباراً من شهر آب المقبل، لكنه مرتبط بالموازنة العامة وإذا لم تقر لا يمكن تطبيقه".

وتابع، ان "تمرير قانون الموازنة سيمهد تطبيق الضمان الصحي في 3 محافظات كمرحلة أولى ثم يتصاعد تدريجيا ليشمل بقية المحافظات"، مؤكدا ان "اختيار المحافظات المشمولة بداية تم وفق بنية المحافظة التحتية وعدد المستشفيات والنفوس".

وفي وقت سابق، أكد العقابي خلال مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب، أن "قانون الضمان الصحي سينفذ على ثلاث مراحل وتتضمن المرحلة الأولى تسجيل المواطنين الموظفين وبصورة إلزامية لشمولهم بالضمان الصحي وبعدها بمرحلة ثانية كافة المواطنين بصورة اختيارية وبعدها بعدة أشهر عندما يبدأ تنفيذ القانون سوف يسجل كافة المواطنين في المرحلة الثالثة".

ولفت إلى أن "القانون معني بزيادة مستوى الخدمات الصحية وتقديم خدمات أفضل مما موجودة الان ووزارة الصحة ومن خلال تنفيذ القانون ستقدم الخدمة وتراقب التنفيذ من قبل اقسام إدارة الجودة وتقويم الأداء التابعة لها والوزارات الأخرى".