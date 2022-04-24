رئيس إقليم كوردستان يستذكر القصف "الوحشي" للنظام السابق على قلعة دزة

أربيل (كوردستان 24)- استذكر رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الأحد، القصف الجوي الذي شنته طائرات النظام العراقي السابق على جامعة السليمانية، وسكان قضاء قلعة دزة في سبعينيات القرن الماضي.

ونشر نيجيرفان بارزاني على موقع تويتر ، "نستذكر بتقدير واعتزاز شهداء جامعة السليمانية، والمواطنين الأعزاء في قلعة دزة الذي استشهدوا قبل 48 عاما في مثل هذا اليوم المصادف 24 - 4 - 1974 بالقصف الوحشي للطائرات الحربية التابعة للنظام العراقي السابق".