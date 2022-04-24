أمن

بعد مفاوضات شاقّة.. داعش يطلق سراح راعٍ كوردي مقابل فدية مالية

لطالما شهدت المناطق الواقعة في محيط كرميان عمليات خطف وإطلاق سراح مقابل فدى مالية
author_image Kurdistan24 اربیل
صورة الراعي الكوردي فرحان ياسين
صورة الراعي الكوردي فرحان ياسين
کوردستان إقليم كوردستان داعش خطف

أربيل (كوردستان 24)- أطلق عناصر داعش في وقت متأخر من مساء السبت أحد رعاة الأغنام الكورد وذلك بعدما دفعت عائلته فدية مالية للتنظيم.

واُختطف فرحان ياسين مطلع الشهر الجاري في منطقة داوده الواقعة في محيط بلدة كفري. وطالب داعش من عائلته 150 ألف دولار للإفراج عنه.

إلا أن مصدر أمنياً أبلغ كوردستان 24، بأن عائلة ياسين ظلت تتفاوض مع المختطفين لمدة 20 يوماً حتى أصبح مبلغ الفدية 25 ألف دولار.

ولطالما شهدت المناطق الواقعة في محيط كرميان، على الخط الفاصل بين القوات العراقية وقوات البيشمركة، عمليات خطف وإطلاق سراح مقابل فدى مالية.

وخطف التنظيم الشهر الجاري أربعة رعاة أغنام عرب في بلدة داقوق إلى الجنوب من كركوك، غير أن مصير هؤلاء لا يزال مجهولاً إلى الآن.

وكثيراً ما تحدث عمليات الخطف والقتل في المناطق التي سبق أن نفذت قوات الأمن العراقية أكثر من عملية عسكرية فيها منذ هزيمة التنظيم عام 2017.

 

موضوعات ذات صلة
العالم

بالفيديو | أمازون تستوحي "ملوية سامراء" في مقرها الثاني بلمسة عصرية
  1 ساعة
العراق

فضيحة مدوية.. منح بطاقات لقاح كورونا لأشخاص غير مطعمين في العراق
  12:47 2022/04/23
العراق

تفجير يستهدف الشرطة الاتحادية خلال تنفيذ "الإرادة الصلبة" في صلاح الدين
  12:35 2022/04/23
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف