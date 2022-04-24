بعد مفاوضات شاقّة.. داعش يطلق سراح راعٍ كوردي مقابل فدية مالية

أربيل (كوردستان 24)- أطلق عناصر داعش في وقت متأخر من مساء السبت أحد رعاة الأغنام الكورد وذلك بعدما دفعت عائلته فدية مالية للتنظيم.

واُختطف فرحان ياسين مطلع الشهر الجاري في منطقة داوده الواقعة في محيط بلدة كفري. وطالب داعش من عائلته 150 ألف دولار للإفراج عنه.

إلا أن مصدر أمنياً أبلغ كوردستان 24، بأن عائلة ياسين ظلت تتفاوض مع المختطفين لمدة 20 يوماً حتى أصبح مبلغ الفدية 25 ألف دولار.

ولطالما شهدت المناطق الواقعة في محيط كرميان، على الخط الفاصل بين القوات العراقية وقوات البيشمركة، عمليات خطف وإطلاق سراح مقابل فدى مالية.

وخطف التنظيم الشهر الجاري أربعة رعاة أغنام عرب في بلدة داقوق إلى الجنوب من كركوك، غير أن مصير هؤلاء لا يزال مجهولاً إلى الآن.

وكثيراً ما تحدث عمليات الخطف والقتل في المناطق التي سبق أن نفذت قوات الأمن العراقية أكثر من عملية عسكرية فيها منذ هزيمة التنظيم عام 2017.