ثقافة وفنون

بالفيديو | أمازون تستوحي "ملوية سامراء" في مقرها الثاني بلمسة عصرية

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ملوية سامراء وتصميم المبنى الثاني لأمازون
ملوية سامراء وتصميم المبنى الثاني لأمازون
العالم أمازون ملوية سامراء مبنى أمازون

أربيل (كوردستان 24)- قرر مجلس مقاطعة آرلينغتون الموافقة على خطط شركة أمازون لبناء مقرها الثاني الرئيسي بتصميم فريد في شمال ولاية فرجينيا.

وسبق أن كشفت أمازون العام الماضي النقاب عن التصميم المرتقب للمقر وهو يبدو مستوحى من ملوية سامراء أو برج بابل في العراق.

ووفقاً لوكالة أسوشيتد برس يبلغ ارتفاع مبنى أمازون 106 أمتار، ومن المتوقع أن يستوعب 25 ألف عامل عند اكتماله.

ويتميز التصميم الحلزوني بممشى منحدر فيما تملأ الأشجار والمساحات الخضراء محيط المبنى.

 وتقول أمازون إن المبنى مصمم لمساعدة الناس على التواصل مع الطبيعة، وأعربت عن أملها في اكتمال المشروع عام 2025.

 

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