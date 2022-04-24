فؤاد حسين: انتهاء محادثات السعودية وإيران في بغداد بأجواء إيجابية

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اليوم الأحد إن المباحثات بين السعودية وإيران في بغداد انتهت في ظل أجواء إيجابية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن حسين قوله إن الجولة الخامسة من المباحثات انتهت بأجواء إيجابية، مشيراً إلى أن بغداد ستحتضن جولة جديدة من المباحثات.

ولم يحدد الوزير العراقي موعداً لعقدها.

وفي مقابلة منفصلة مع قناة العربية، كشف حسين عن اجتماع ضم جهات أمنية سعودية وإيرانية جرى قبل أيام في العراق، مشيراً إلى أن العزم ينعقد على يكون الاجتماع المقبل على مستوى وزراء خارجية البلدين.

كما أعرب عن أمله بعودة العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران في أقرب وقت، منوهاً إلى أن طبيعة العلاقة بين البلدين تنعكس بالدرجة الأولى على العراق.

واستأنفت إيران والسعودية مؤخراً محادثاتهما في العاصمة العراقية بغداد بعد تعليقها الشهر الماضي.

وبحسب موقع نور نيوز التابع للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني فإن "الاجتماع الإيجابي الأخير أثار آمالاً لدى البلدين في اتخاذ خطوات نحو استئناف العلاقات".

واستضافت بغداد خلال الأشهر الماضية أربع جولات من المباحثات بين السعودية وإيران.

وقطعت الرياض العلاقات مع طهران في 2016 بعد أن اقتحم محتجون إيرانيون السفارة السعودية في العاصمة الإيرانية بعد إعدام رجل دين شيعي في السعودية.

وعلقت إيران المحادثات في آذار مارس الماضي دون إبداء أسباب للقرار الذي جاء في وقت كان من المقرر أن تبدأ فيه جولة جديدة من المفاوضات.

وبدأت السعودية وإيران، اللتان تخوضان صراعات بالوكالة في أنحاء المنطقة، محادثات مباشرة العام الماضي في محاولة لاحتواء التوتر.