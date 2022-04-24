صحة وبیئة

كوردستان تضع لمساتها الأخيرة على لجنة مكافحة التهديدات البيولوجية

"يجري حالياً وضع قائمة بمسببات الأمراض الخطيرة".
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وزير الصحة في إقليم كوردستان سامان برزنجي يترأس الاجتماع الأول للجنة مكافحة التهديدات البيولوجية (تصوير: وزارة الصحة)
وزير الصحة في إقليم كوردستان سامان برزنجي يترأس الاجتماع الأول للجنة مكافحة التهديدات البيولوجية (تصوير: وزارة الصحة)
کوردستان إقليم كوردستان لجنة مكافحة التهديدات البيولوجية

أربيل (كوردستان 24)- وضعت السلطات الصحية في إقليم كوردستان لمساتها الأخيرة على لجنة مكافحة التهديدات البيولوجية التي أُنشئت حديثاً، حسبما قاله وزير الصحة سامان برزنجي.

وعقدت اللجنة العليا لإدارة ومكافحة التهديدات البيولوجية يوم الخميس أول اجتماع بحضور العديد من ممثلي الوزراء والجهات المعنية الأخرى.

وقال وزير الصحة سامان برزنجي في تصريح لكوردستان 24، إن حكومة إقليم كوردستان على اتصال بوزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين لضمان دعم الولايات المتحدة لجهودها الرامية إلى إنشاء مركز في إقليم كوردستان للتعامل مع التهديدات البيولوجية.

وأشار الوزير إلى أن التهديدات البيولوجية التي تلوح في الأفق في العالم جعلت من الضروري تشكيل اللجنة الجديدة في إقليم كوردستان.

يأتي هذا في وقت تقدم فيه مختبرات (سانديا) الوطنية المعروفة ومقرها نيومكسيكو التدريب اللازم لهذا المسعى.

وقال برزنجي إن وفداً كوردياً سيجتمع مع خبراء أمريكيين الأسبوع المقبل في عمّان لمناقشة المشروع، لافتاً إلى أنه سيكون ثاني اجتماع حول هذا الموضوع يعقد في الأردن.

وأوضح أن السلطات الصحية الكوردية تعد حالياً مشروع قانون لإرساله إلى البرلمان لتشريعه، مبيناً أن اللوائح والسياسات الخاصة بعمل اللجنة لم تتقرر بعد.

وتابع "يجري حالياً وضع قائمة بمسببات الأمراض الخطيرة".

وكشف برزنجي أن إقليم كوردستان لديه خطط لإعادة توظيف عدد من المعامل الحالية لدراسة العوامل البيولوجية الخطرة.

وتعتبر أي تهديدات تنبثق من مسببات الأمراض والفيروسات والكائنات الدقيقة الأخرى التي يمكن أن تنفجر وتنتشر تهديدات بيولوجية. وتخشى الحكومات الاستخدام المتعمد لهذه البكتيريا أو الفيروسات للإرهاب البيولوجي، نظراً لإمكانية استخدامها كسلاح ضد مجموعات سكانية أو محاصيل أو ماشية بأكملها.

وفي عام 2014، شكلت الحكومة الاتحادية العراقية لجنتها الخاصة، والتي كان وزير صحة الإقليم سامان برزنجي جزءاً منها ممثلاً لإقليم كوردستان.

وقال إن أربيل وبغداد تتعاونان على هذا المستوى أيضاً، متوقعاً عقد مؤتمر حول هذا الموضوع مستقبلاً.

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