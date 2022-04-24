هجوم صاروخي يستهدف قاعدة عسكرية تركية قرب الموصل

أربيل (كوردستان 24)- أفادت مصادر أمنية مساء الأحد بتعرض قاعدة يتمركز فيها جنود أتراك إلى هجوم صاروخي شمال شرق الموصل.

وقال أحد المصادر لكوردستان 24، إن قاعدة زيلكان (زليكان) العسكرية تعرضت إلى هجوم بستة صواريخ. ولم يذكر مزيداً من التفاصيل.

إلى ذلك، ذكرت صفحة مديرية مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان على فيسبوك أن ثلاثة صواريخ سقطت قرب المعسكر الواقع في بلدة بعشيقة.

وأضافت أن الصواريخ أُطلقت من تقاطع "عمر قابجي" في بعشيقة.

ولم يسفر الهجوم عن سقوط خسائر أو إصابات.

وسبق أن تعرضت القاعدة نفسها لهجمات مماثلة دون أن تسفر عن إصابات. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات لكن أصابع الاتهام توجه في أغلب الأحيان إلى فصائل تابعة للحشد الشعبي.