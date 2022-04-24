العراق يعلن نتائج عملية "الإرادة الصلبة" ويؤكد استمرارها لحين تحقيق الأهداف

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت القوات العراقية اليوم السبت عن نتائج عملية "الإرادة الصلبة" التي أطلقتها يوم السبت لملاحقة عناصر داعش غربي البلاد.

وقال الجيش العراقي في بيان إن نتائج اليومين الماضيين تمثلت بتنفيذ ثلاث عمليات إنزال جوي والعثور على ١٢ وكراً و٢٢ عبوة ناسفة ومخبأ وراية لداعش و٢٨ قنبرة هاون مختلفة ومنزل مفخخ.

وتم تدمير ثلاث نقاط رصد والعثور على مواد طبية مختلفة ودراجة نارية مفخخة وبندقية Ak وزرق، كما تم إلقاء القبض على ٣ مطلوبين.

وأضاف أن هذه النتائج كانت ضمن محاور هذه العملية التي مازالت مستمرة لتحقيق أهدافها المرسومة.