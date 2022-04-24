سیاسة

نيجيرفان بارزاني يهنئ ماكرون بإعادة انتخابه رئيساً لفرنسا

"أتطلع للاستمرار في العمل معه عن كثب لمواصلة تطوير علاقاتنا وتوطيد جهودنا"
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نيجيرفان بارزاني وماكرون - صورة: كوردستان 24
نيجيرفان بارزاني وماكرون - صورة: كوردستان 24
کوردستان ماكرون نيجيرفان بارزاني كوردستان فرنسا

أربيل (كوردستان 24)- هنأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الأحد إيمانويل ماكرون بعد إعادة انتخابه رئيساً لفرنسا لولاية ثانية.

وكتب نيجيرفان بارزاني على حسابه في تويتر "أهنئ صديقي إيمانويل ماكرون بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لفرنسا".

وتابع "أتطلع للاستمرار في العمل معه عن كثب لمواصلة تطوير علاقاتنا وتوطيد جهودنا لتعزيز السلام والاستقرار الإقليميين".

تغلب ماكرون على منافسته مارين لوبان بفارق مريح في الانتخابات التي أجريت اليوم الأحد.

 

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