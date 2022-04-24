نيجيرفان بارزاني يهنئ ماكرون بإعادة انتخابه رئيساً لفرنسا

أربيل (كوردستان 24)- هنأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الأحد إيمانويل ماكرون بعد إعادة انتخابه رئيساً لفرنسا لولاية ثانية.

وكتب نيجيرفان بارزاني على حسابه في تويتر "أهنئ صديقي إيمانويل ماكرون بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لفرنسا".

وتابع "أتطلع للاستمرار في العمل معه عن كثب لمواصلة تطوير علاقاتنا وتوطيد جهودنا لتعزيز السلام والاستقرار الإقليميين".

تغلب ماكرون على منافسته مارين لوبان بفارق مريح في الانتخابات التي أجريت اليوم الأحد.