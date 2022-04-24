سیاسة

مسرور بارزاني يهنئ ماكرون ويأمل تعزيز الصداقة بين كوردستان وفرنسا

"أتطلع للعمل معكم لمواصلة تعزيز الصداقة بين إقليم كوردستان وفرنسا".
author_image Kurdistan24 اربیل
مسرور بارزاني وماكرون - صورة ارشيفية
مسرور بارزاني وماكرون - صورة ارشيفية
کوردستان مسرور بارزاني إيمانويل ماكرون

أربيل (كوردستان 24)- وجّه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الأحد تهنئة إلى إيمانويل ماكرون بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لفرنسا.

وكتب مسرور بارزاني على حسابه في تويتر "أحر التهاني إلى الرئيس إيمانويل ماكرون بإعادة انتخابك".

وقال "أتطلع للعمل معكم لمواصلة تعزيز الصداقة بين إقليم كوردستان وفرنسا".

موضوعات ذات صلة
العالم

ماكرون يفوز بفترة ثانية متفوقاً على لوبان بفارق مريح
  2 ساعات
العراق

هجوم صاروخي يستهدف قاعدة عسكرية تركية قرب الموصل
  3 ساعات
کوردستان

كوردستان تضع لمساتها الأخيرة على لجنة مكافحة التهديدات البيولوجية
  3 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف