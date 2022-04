مسرور بارزاني يهنئ ماكرون ويأمل تعزيز الصداقة بين كوردستان وفرنسا

أربيل (كوردستان 24)- وجّه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الأحد تهنئة إلى إيمانويل ماكرون بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لفرنسا.

وكتب مسرور بارزاني على حسابه في تويتر "أحر التهاني إلى الرئيس إيمانويل ماكرون بإعادة انتخابك".

وقال "أتطلع للعمل معكم لمواصلة تعزيز الصداقة بين إقليم كوردستان وفرنسا".

Warmest congratulations President @EmmanuelMacron on your re-election. I look forward to working with you to continue to strengthen the friendship between the Kurdistan Region and France -mb.