"العفو الدولية" تدعو ماكرون لإعادة الأطفال الفرنسيين المحتجزين في سوريا

أربيل (كوردستان 24)- دعت منظمة العفو الدولية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لإعادة الأطفال الفرنسيي المحتجزين في سوريا.

وأكدت المنظمة في بيان أصدرته يوم الأحد، على أهمية وضع حقوق الإنسان "في قلب أولويات" ولايته الجديدة، بعيد الإعلان عن فوز ماكرون بولاية ثانية.

وذكر بيان المنظمة "ندعو إلى إعادة توطين الأطفال الفرنسيين المئتين المحتجزين في سوريا خلافا لكلّ قواعد القانون بلا أيّ تأخير، وهو النهج الذي ينتهجه المزيد من الدول الأوروبية".

وأعادت فرنسا حتى الآن 35 طفلا، أغلبهم يتامى، فيما تشدّد على ضرورة محاكمة البالغين في مكان وجودهم.