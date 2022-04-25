الهلال الأحمر الإماراتي يطلق حملة مساعدات للاجئين في مخيمات إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أطلق الهلال الأحمر الإماراتي يوم الأحد، حملة لمساعدة النازحين واللاجئين السوريين في المخيمات في إقليم كوردستان.

ومن المقرر أن تشمل الحملة تقديم المساعدات لـ 10.000 أسرة، ويتم تنفيذها تحت الإشراف المباشر للقنصلية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في أربيل.

وبدأت الحملة يوم في مخيمي خازر وحسن شام وستستمر في توزيع المساعدات على بقية مخيمات إقليم كوردستان خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتقدم مساهمة الإمارات بالتنسيق مع مؤسسة بارزاني الخيرية في الإقليم، والتي تدير هذه المخيمات.

وقال القنصل العام لدولة الإمارات العربية المتحدة في أربيل، أحمد الظاهري، لوسائل الإعلام المحلية: "بالتعاون مع مؤسسة بارزاني الخيرية، نقوم اليوم بتوزيع المساعدات على 3000 عائلة في مخيمي حسن شام وخازر". وستستمر هذه الحملة حتى نهاية شهر رمضان المبارك".

ووفقا للقنصلية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في أربيل، فإن المساعدات المقدمة تشمل سلة غذائية وملابس وزكاة الفطر.

وقال الظاهري "هذه المبادرة هي جزء من الجهود المتواصلة التي تبذلها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لمد يد العون للنازحين واللاجئين في إقليم كوردستان".

وتابع "أود أن أشكر حكومة إقليم كوردستان على استضافة اللاجئين والنازحين وتزويدهم بجميع احتياجاتهم للحصول على بيئة معيشية سهلة".

وفي العام الماضي، قدم الهلال الأحمر الإماراتي أيضا آلاف لقاحات كوفيد-19 للنازحين داخليا واللاجئين في إقليم كوردستان. وخصصت 15 ألف جرعة من لقاح سينوفارم للسكان الضعفاء بالتعاون مع مؤسسة بارزاني الخيرية.