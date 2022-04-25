صحة وبیئة

أنواء كوردستان: هطول أمطار غزيرة في بعض مناطق الاقليم

author_image سوار أحمد
کوردستان الأمطار مديرية الأنواء اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قالت مديرية الأنواء والرصد الزلزالي ان من المتوقع هطول أمطار غزيرة مصحوبة بالبرَد في بعض مناطق إقليم كوردستان.

وذكرت المديرية في بيان أعلنت فيه توقعاتها لحالة الطقس لمدة 48 ساعة، ان الطقس اليوم الاثنين سيكون بين غائم جزئيا الى غائم.

وتوقعت المديرية هطول امطار رعدية مصحوبة بالبرَد في بعض المناطق.

وتكون سرعة الرياح مابين 10 – 20 كيلو مترا في الساعة.

اما حالة الطقس ليوم غد الثلاثاء، فإن السماء تكون بين غائم جزئيا الى غائم، مع هطول أمطار متفرقة في مناطق مختلفة، وأحيانا عواصف رعدية وأمطار غزيرة.

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