مقتل عنصرين من داعش ضمن "الإرادة الصلبة"

أربيل (كوردستان 24)- قالت خلية الإعلام الأمني اليوم الاثنين، ان عنصرين من تنظيم داعش قُتلا ضمن عملية "الإرادة الصلبة" في محافظة صلاح الدين شمالي العراق.

وذكرت الخلية في بيان ان "قوة الكمين التابعة للفوج الثاني- لواء مغاوير قيادة عمليات سامراء ضمن قيادة القوات البرية قد شاهدت "تحركات لعناصر داعش الارهابي في منطقة الجمهورية ضمن قضاء الدجيل".

واضاف أنه "تم تطويقهم وتخصيص طائرة السيزنا كرفان لمتابعة تحركاتهم ومع الضياء الأول لليوم الاثنين تم مهاجمة العناصر الإرهابية وقتل عنصر منهم من قبل الفوج الثاني لواء مغاوير قيادة عمليات سامراء، جرى تم قتل العنصر الآخر من قبل طائرة السيزنا".

وأطلقت القوات العراقية يوم السبت الماضي، وبغطاء جوي، المرحلة الثانية من عملية الإرادة الصلبة، لملاحقة تنظيم داعش في محافظات الأنبار، وصلاح الدين، ونينوى، وكركوك، وديالى، بإشراف رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي القائد العام للقوات المسلحة.