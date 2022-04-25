صحة وبیئة

الصحة العراقية تحذر من موجة وبائية خامسة "أشد خطورة"

author_image سوار أحمد
العراق وزارة الصحة العراق كورونا موجة خامسة

أربيل (كوردستان 24)- حذرت وزارة الصحة اليوم الاثنين، من موجة وبائية خامسة من جائحة كورونا في العراق، "أشد خطورة".

وقال مدير تعزيز الصحة في الوزارة الدكتور هيثم العبيدي في حديث لصحيفة "الصباح" الرسمية، ان "العراق لا يزال ضمن دائرة الخطر بالنسبة للفيروس، بسبب غياب الوقاية وضعف تلقي اللقاحات، مما ينذر بموجة خامسة للوباء تكون أشد خطورة على الأرجح".

وأضاف العبيدي ان "نسبة الإصابات زادت قليلا بسبب ارتفاع عدد الفحوصات، وهذا مؤشر لدخول العراق في موجة وبائية أو متحورات جديدة، لكننا نجهل موعد ظهورها، إذ قد يتم تسجيلها فجأة".

واوضح ان "تحورات الفيروس تحدث باستمرار، لكن بعضها لا تظهر بسبب ضعفها، وأخرى تعمل على إثبات نفسها وتنتشر".

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