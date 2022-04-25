بلينكن: موسكو تخفق في تحقيق أهدافها الحربية

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن روسيا تخفق في تحقيق أهدافها الحربية في أوكرانيا.

وجاءت تصريحات بلينكن يوم الأحد، أثناء لقائه ووزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ومسؤولين كبار آخرين.

ونشر بلينكن في وقت سابق على موقع تويتر، في الوقت الذي طغى فيه القتال في شرق أوكرانيا على الاحتفالات الدينية بعيد الفصح الأرثوذكسي: "لقد ألهمنا صمود المسيحيين الأرثوذكس في أوكرانيا في مواجهة الحرب العدوانية الوحشية التي شنها الرئيس بوتين".

وأعلنت الولايات المتحدة أثناء زيارة الوفد عن أكثر من 700 مليون دولار مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا، وتضم المساعدات أسلحة متطورة.