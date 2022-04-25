سیاسة

لجنة تقصي الحقائق: هجوم أربيل استهدف منزلا مدنيا ونطالب بتعويض المتضررين

author_image سوار أحمد
کوردستان شاخوان عبد الله هجوم اربيل لجنة تقصي الحقائق

أربيل (كوردستان 24)- قال نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبد الله ان لجنة تقصي الحقائق في الهجوم الذي تم مؤخرا بصواريخ باليستية على أربيل، أنهت تحقيقاتها.

وقال عبد الله لكوردستان 24، ان اللجنة أدانت الهجوم وأكدت أنه استهدف منزلا يعود لمدنيين.

وطالبت اللجنة إيران بتعويض المتضررين من الهجوم وفق ما افاد عبد الله.

وأكدت اللجنة على أهمية أن تتخذ الحكومة العراقية كافة الإجراءات لمنع تكرار مثل هذه الهجمات التي تنتهك سيادة العراق.

واشارت اللجنة الى انه لم يتم إبلاغ الحكومة العراقية وحكومة اقليم كوردستان مسبقا بالهجوم أو وجود مقرات اسرائيلية.

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