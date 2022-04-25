تنويه من المرور العامة بشأن توحيد واستبدال لوحات السيارات في العراق

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت مديرية المرور العامة في العراق اليوم الاثنين توضيحاً بشأن توحيد واستبدال لوحات السيارات في البلاد.

وقالت المديرية على صفحتها الرسمية في فيسبوك إنها "ماضية بالتعاقد على إنشاء خط إنتاجي (معمل) داخل البلد بالرغم من الإجراءات الروتينية التي ساهمت بالتأخير".

وجاء في البيان "وعند استكمال هذه الإجراءات سيتم الإعلان عن المباشرة بالطبع".

يأتي هذا بعدما أعلنت مديرية مرور أربيل تسجيل السيارات التي تحمل الرقم المؤقت باللوحات الجديدة وتتضمن رموزاً بدلاً من أسماء المحافظات.