أوميد خوشناو: سيول اربيل لم تسفر عن خسائر بالأرواح

أربيل (كوردستان 24)- قال محافظ أربيل أوميد خوشناو، ان السيول التي أغرقت بعض المناطق في المحافظة جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت مساء أمس الاثنين، لم تخلف خسائر بالأرواح.

وقال خوشناو في مؤتمر صحفي عقده في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، إن السيول لم تسفر عن خسائر بالأرواح باستثناء تجمع المياه في بعض الأحياء والأماكن التي تسببت بتوقف سيارات بعض الأشخاص عن العمل".

وأضاف ان "فرق البلدية بالتعاون مع المواطنين تمكنت من السيطرة على الوضع ولم يحدث أي ضرر".

واكد محافظ اربيل أن فرق البلدية والدوائر المعنية لحكومة إقليم كوردستان على أتم الجهوزية لأي حالة طارئة.

ودعا خوشناو المواطنين الى التعاون مع الفرق عندما يشعرون بأي خطر من ارتفاع مناسيب المياه وإمكانية حدوث الفيضانات.