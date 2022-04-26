ریاضة

يوفنتوس يفوز على ساسوولو ويعزز حظوظه ببطاقة دوري الابطال

author_image سوار أحمد
مهاجم يوفنتوس مويس كين محتفلاً بهدف الفوز في مرمى مضيفه ساسوولو ضمن منافسات المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم- الصورة لفرانس 24
مهاجم يوفنتوس مويس كين محتفلاً بهدف الفوز في مرمى مضيفه ساسوولو ضمن منافسات المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم- الصورة لفرانس 24
العالم يوفانتوس ساسوولو الدوري الايطالي

أربيل (كوردستان 24)- عزز يوفنتوس حظوظه في المنافسة على بطاقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بفوز غير مُقنع في الأنفاس الأخيرة على مضيفه مضيفه ساسوولو 2-1 الإثنين في ختام منافسات المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وكان فريق "السيدة العجوز" في طريقه إلى مواصلة نزيف النقاط والسقوط في فخ التعادل الثاني على التوالي بعد الاول امام بولونيا في المرحلة الماضية، بيد أن مهاجمه البديل مويز كين خطف هدف الفوز في الدقيقة 88.

وكان ساسوولو سباقاً إلى التسجيل عن طريق جاكومو راسبادوري (39)، قبل أن يقلب يوفنتوس الطاولة بهدفي الأرجنتيني باولو ديبالا (45) وكين.

واستغل يوفنتوس جيدا خسارة نابولي الثالث أمام إمبولي 2-3 ومطارديه المباشرين روما (أمام إنتر 1-3) وفيورنتينا (أمام ساليرنيتانا 1-2) ولاتسيو (أمام ميلان المتصدر 1-2)، فعزز موقعه في المركز الرابع برصيد 66 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف الأول وثماني نقاط أمام الثاني و10 نقاط امام الثالث والرابع.

من جهته، بقي ساسوولو عاشرا برصيد 46 نقطة.

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