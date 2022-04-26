سیاسة

بهدف تسليح أوكرانيا.. أمريكا تنظم محادثات في ألمانيا بمشاركة أكثر من 40 دولة

author_image سوار أحمد
موظف في خدمة الطوارئ الأوكرانية يسير إلى جانب بقايا صواريخ، خاركيف 25 نيسان/ أبريل 2022- الصورة لفرانس 24
موظف في خدمة الطوارئ الأوكرانية يسير إلى جانب بقايا صواريخ، خاركيف 25 نيسان/ أبريل 2022- الصورة لفرانس 24
العالم اوكرانيا امريكا تسليح روسيا

أربيل (كوردستان 24)-يجتمع أكثر من 40 بلدا في ألمانيا الثلاثاء بدعوة من الولايات المتحدة للعمل على تعزيز الإمكانيات العسكرية لأوكرانيا. وأكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين أن بإمكان أوكرانيا تحقيق "الانتصار" على روسيا في حال توفرت لها الوسائل.

ويعقد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الفعالية في قاعدة رامشتاين الجوية بألمانيا بعد رحلة إلى كييف، تعهد فيها بتقديم دعم إضافي للجهود الحربية للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

وحذرت روسيا الاثنين من خطر أن يؤدي تصاعد النزاع في أوكرانيا إلى نشوب حرب عالمية ثالثة، متهمة كييف بالتلاعب في محادثات السلام، وذلك بعد يوم من تصريح وزيري الدفاع والخارجية الأمريكيين خلال زيارتهما كييف بإمكان صد أوكرانيا للغزو الروسي. 

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