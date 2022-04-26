الدولار والمعدن الأصفر يسجلان انخفاضا في أسواق كوردستان
أربيل (كوردستان 24)- سجل سعر الدولار والذهب "المعدن الأصفر"، انخفاضا طفيفا، اليوم الثلاثاء، في تداولات أسواق إقليم كوردستان.
أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان
100 دولار = 147300 دينار
100 يورو = 159000 دينار
100 جنيه إسترليني = 188000 دينار
100 ليرة تركية = 10000 دينار
100 ألف تومان إيراني = 5400 دينار
دينار أردني واحد = 2013 ديناراً
سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان
مثقال عيار 24 = 450000 دينار
مثقال عيار 21 = 397000 دينار
مثقال عيار 18 = 338000 دينار