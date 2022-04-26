صحة وبیئة

استمرار هطول الأمطار في إقليم كوردستان

author_image سوار أحمد
کوردستان اقليم كوردستان مديرية الانواء حالة الطقس

أربيل (كوردستان 24)- قالت مديرية الأنواء والرصد الزلزالي ان من المتوقع استمرار هطول الأمطار في بعض مناطق إقليم كوردستان.

وذكرت المديرية في بيان أعلنت فيه توقعاتها لحالة الطقس لمدة 48 ساعة، ان الطقس اليوم الثلاثاء سيكون بين غائما مع توقعات هطول الأمطار في مناطق متفرقة خلال النهار فيما تخف احتمالات تساقط الأمطار خلال فترة الليل.

وتوقعت المديرية هطول امطار رعدية مصحوبة بالبرَد في بعض المناطق.

وتكون سرعة الرياح مابين 5 – 15 كيلو مترا في الساعة.

اما حالة الطقس ليوم غد الثلاثاء، فإن السماء تكون بين غائم جزئيا الى غائم، مع هطول أمطار متفرقة في مناطق مختلفة وخصوصا المناطق الجبلية، وتكون مصحوبة أحيانا بعواصف رعدية.

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