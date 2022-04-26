النفط العراقية تعلن إحصائية الصادرات النفطية لشهر آذار

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة النفط العراقية اليوم الثلاثاء، مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر آذار المنصرم.

وقالت الوزارة في بيان، ان إيرادات النفط خلال شهر آذار الماضي، تجاوزت 10 مليارات دولار، مؤكدة في الوقت نفسه انها صدّرت أكثر من 99 مليون برميل من الحقول النفطية في الوسط والجنوب ومحافظة كركوك.

واضافت الوزارة انه "بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومو) ، فقد بلغت كمية الصادرات من النفط الخام 100 مليونا و579 ألفا و612 برميلا، بإيرادات بلغت 10 مليارات و913 مليوناً و197 الف دولار".

واكدت أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر آذار الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 99 مليونا و130 ألفا و 677 برميلا، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان 1 مليون و448 ألفا و935 برميلاً"، مبينة أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ 108,503) دولارا".

وأشارت إلى أنه "تم تحقيق ايرادات اضافية عن بيع كميات من الشحنات للنفط الخام المصدر بعلاوة سعرية حيث بلغ الإيراد الكلي لها 273.804.794 مليون دولار".

وأوضحت ان "الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (34) شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من الموانئ الجنوبية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي".