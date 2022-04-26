قائد بالبيشمركة: التنسيق مع الجيش العراقي "ضعيف جداً"

أربيل (كوردستان 24)- قال قائد في قوات البيشمركة اليوم الثلاثاء إن التنسيق مع الجيش العراقي فيما يتعلق بالحرب ضد فلول داعش لا يزال "ضعيفاً جداً".

وتأتي هذا التصريحات في الوقت الذي تعرضت فيه القوات العراقية والمدنيون لهجمات عديدة من قبل خلايا داعش التي تنشيط في المناطق النائية في محيط المدن المتنازع عليها.

وقال قائد اللواء الخامس في البيشمركة العقيد بختيار محمد لكوردستان 24، إن التنسيق بين القوات الكوردية والجيش العراقي في محاربة داعش "ضعيف جداً"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن التعاون يقتصر حالياً على "تبادل المعلومات الاستخبارية" فحسب.

ويرى محللون أن الجمود السياسي الذي يشهده العراق يعد عاملاً مهماً وراء التهديد المتزايد لتنظيم داعش الذي أعلن العراق هزيمته في 2017.

وأطلق الجيش العراقي في الآونة الأخيرة عملية عسكرية هي الثانية في غضون أسابيع قليلة، بهدف مطاردة خلايا داعش في غرب البلاد.