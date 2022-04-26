أمن

قوات الأمن تعتقل مسؤول "مفارز ديالى" في عملية استخبارية جنوب بغداد

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العراق بغداد داعش

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم الثلاثاء اعتقال مسؤول أحد المفارز العسكرية الخاصة بمحافظة ديالى في عملية استخبارية جنوب بغداد.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن مفارزها اعتقلت "الإرهابي المكنى أبو حاتم مسؤول أحد المفارز العسكرية وأوكار داعش بما يسمى قاطع ديالى".

وأضافت أن عملية الاعتقال تمت "وفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة ومتابعة استمرت لعدة أيام".

وجاء في البيان "من خلال التحقيقات الأولية معه اعترف أن في نيته مع أفراد مفرزته استهداف القوات الأمنية المتواجدة في احدى نواحي محافظة ديالى".

وأشار البيان إلى أن "عملية إلقاء القبض تمت بعد تشكيل فريق عمل مختص والقبض عليه في منطقة الدورة ضمن محافظة بغداد".

 

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