ریاضة

الاتحاد العراقي يستنكر "التصريحات المنفلتة" لرئيس نادي الديوانية

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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
العراق

أربيل (كوردستان 24)- استنكر الاتحاد العراقي لكرة القدم اليوم الثلاثاء "التصريحات المنفلتة" لرئيس نادي الديوانية حسين العنكوشي ضد رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سلمان بن إبراهيم ورئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال واللجان العاملة في الاتحاد والإعلام الرياضي.

وقال الاتحاد العراقي في بيان إنه يستغرب "هذه التصريحات المتكررة وغير الموضوعية والبعيدة عن الواقع، والتي لا تمت للحقيقة بأي صلة وتجافي منظومة القيم الأخلاقية والإنسانية والرياضية، وذلك باستهداف شخصيات لها باع طويل في الرياضة، فضلا عن محاولة النيل من اللجان العاملة في الاتحاد والتي لم تألوا جهدا وبذلت كل ما تملك من أجل إنجاح عملها".

وأضاف "وإزاء تلك التصريحات المنفلتة، ولأن رئيس نادي الديوانية يعد عضوا في الهيأة العامة، فإن الاتحاد يتقدم بشكوى رسمية إلى لجنة الانضباط وإحالة ملف الإساءات إليها لاتخاذ القرار المناسب بحقه".

وأهاب الاتحاد العراقي لكرة القدم بالجميع "الدقة في التصريحات والابتعاد عن الإثارة أو الشخصنة، والنظر بعين ثاقبة إلى مصلحة الرياضة العراقية، والعمل على وضع الأسس الصحيحة لكرتنا بدلا من الانشغال بإطلاق التصريحات التي لا تخدم وتسيء بشكل كبير إلى مستقبل العلاقات مع المحيطين العربي والقاري".

وجاء في البيان "ويدرك الاتحاد أن حرية الرأي والتعبير لا تعني التجريح والإساءة والتشهير، إنما هي فرصة لطرح الأفكار البناءة الهادفة إلى النهوض بواقع كرتنا".

 

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