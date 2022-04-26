سیاسة

الكاظمي يتراجع عن قراره بتكليف محافظ نينوى بمهام قائمقام سنجار

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الكاظمي ونجم الجبوري
الكاظمي ونجم الجبوري
العراق العراق سنجار الكاظمي نجم الجبوري

أربيل (كوردستان 24)- قال مصدر محلي مطلع اليوم الثلاثاء إن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي تراجع عن تكليف محافظ نينوى بمهام قائمقام قضاء سنجار.

وأضاف المصدر لكوردستان 24، أن الكاظمي ألغى تكليف محافظ نينوى نجم الجبوري من مهام قائممقام سنجار من موقع أدني بعد ساعات من تكليفه.

ولم يخض في المزيد من التفاصيل.

وكان نائب محافظ نينوى سيروان روزبياني قال لكوردستان 24، إن الكاظمي كلّف الجبوري بمهام قائمقام سنجار بالوكالة مع مهامه محافظاً لنينوى.

يأتي هذا في وقت يشهد فيه القضاء حالة من عدم الاستقرار في ظل التوتر الأمني بين الجيش العراقي والمجاميع الموالية لحزب العمال الكوردستاني.

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