ریاضة

مانشستر سيتي يحقق فوزا مثيرا على ريال مدريد في نصف النهائي

author_image سوار أحمد
العالم مانشستر سيتي ريال مدريد دوري اوروبا

أربيل (كوردستان 24)- حسم مانشستر سيتي مساء الثلاثاء على أرضه مباراة مثيرة للغاية أمام ريال مدريد 4-3 في ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وتقام مباراة الإياب على ملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة الإسبانية الأسبوع المقبل.

وكان مانشستر سيتي الطرف الأفضل معظم فترات المباراة ويستطيع الشعور بالندم لعدم تمكنه من إضافة المزيد من الأهداف كانت ستريحه ذهابا.

 وبسبب غياب الظهيرين جواو كانسيلو وكايل ووكر بداعي الإيقاف والإصابة تواليا، ارتأى مدربه بيب غوادريولا إشراك جون ستونز على الجهة اليسرى وأولكسندر زيتشنكو على اليمين.

وقاد ريال مدريد هدافه الفرنسي كريم بنزيمة يعاونه في خط المقدمة البرازيليين فينيسيوس جونيور ورودريغو.

ويسعى ريال مدريد إلى بلوغ المباراة النهائية للمرة الـ17 في تاريخه، علما بأنه صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب فيها (13 مرة)، في حين يريد مانشستر سيتي التأهل إلى مباراة القمة للمرة الثانية بعد سقوطه في النهائي أمام مواطنه تشلسي صفر-1 العام الماضي.

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