سیاسة

مجلس وزراء كوردستان يعقد اجتماعه الأسبوعي ويبحث حزمة مواضيع

author_image سوار أحمد
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أربيل (كوردستان 24)- أفادت دائرة الاعلام والمعلومات في حكومة اقليم كوردستان اليوم الأربعاء 27 نيسان ابريل 2022، بأنه من المقرر أن يعقد مجلس وزراء اقليم كوردستان اجتماعه الاعتيادي برئاسة رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، ونائبه قوباد طالباني.

وقالت الدائرة في بيان ان اجتماع مجلس الوزراء سيناقش نتائج زيارة وفد حكومة اقليم كوردستان الى بريطانيا، ولقائه بكبار المسؤولين البريطانيين.

كما سيتم خلال الاجتماع استعراض مسودة مشروع قانون بشأن هيئة التصديق لدوائر وشهادات وزارتي التربية والتعليم العالي في الإقليم، ومناقشة مسودة القانون. 
من جهة أخرى سيناقش الاجتماع وضع الكهرباء في إقليم كوردستان، ومقترحات وزارة الكهرباء لتحسين الخدمة وخاصة مع قرب حلول فصل الصيف.

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