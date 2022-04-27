حرس الحدود يحبط تهريب 4 كيلوغرامات من المخدرات إلى كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أفاد المتحدث باسم قيادة المنطقة الأولى لحرس الحدود اليوم الأربعاء بضبط 4 كيلوغرامات من المخدرات كانت بحوزة مواطن إيراني ينوي إدخالها إلى إقليم كوردستان.

وقال المتالشخص الذي يعتزم التهريب ألقى المخدرات بعدما كان حرس الحدود يتابعهحدث العقيد كاروان خوشناو لكوردستان 24 "بعد جمع المعلومات في حدود "شين – قلعة دزة" تمكن الفوج الأول اللواء الثالث من ضبط كمية تقدر بأربعة كيلوغرامات من المخدرات نوع "كريستال ميث" كانت بحوزة شخص ينوي تهريبها إلى الأراضي العراقية وإقليم كوردستان.

وأضاف أن الشخص الذي كان يعتزم التهريب ألقى المخدرات بعدما كان حرس الحدود يتابعه، قبل أن يلوذ بالفرار إلى أراضي الجمهورية الإسلامية.