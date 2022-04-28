سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل وزيرة التجارة الخارجية الهولندية

تناول اللقاء تطوير النظام المصرفي في إقليم كوردستان ودعم الأعمال الصغيرة
author_image Kurdistan24 اربیل
مسرور بارزاني و ليشيه شراينماخر
مسرور بارزاني و ليشيه شراينماخر
العالم

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 28 نيسان (أبريل) 2022، وفداً هولندياً برئاسة وزيرة الدولة لشؤون التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندية ليشيه شراينماخر.

وفي اللقاء، الذي حضره السفير الهولندي لدى العراق ميشيل رينتنار، نقلت وزيرة الدولة الهولندية لشؤون التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي تحيات رئيس الوزراء الهولندي لرئيس حكومة إقليم كوردستان،

كذلك أبدت استعداد بلادها لتعزيز العلاقات مع إقليم كوردستان في مجالات التجارة والاستثمار والنهوض بالقطاع الزراعي.

ووجّه رئيس الحكومة شكره إلى هولندا على دعمها وجهودها المبذولة، وأشار إلى أن البرنامج الإصلاحي للتشكيلة الوزارية التاسعة يرتكز على تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل وإرساء بنية تحتية قوية لاقتصاد كوردستان.

كما تناول اللقاء، آفاق تطوير النظام المصرفي في إقليم كوردستان ودعم الأعمال الصغيرة، إلى جانب مناقشة التغير المناخي وانعكاساته على الاقتصاد، بالإضافة إلى التطرق لمسألة المهاجرين.

345345
876675478

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف