سیاسة

بوتين يتوعد برد "سريع وصاعق" في حال حصول تدخل خارجي بأوكرانيا

author_image سوار أحمد
بوتين في الكرملين في 14 أبريل/نيسان 2022. © رويترز
بوتين في الكرملين في 14 أبريل/نيسان 2022. © رويترز
العالم بوتين روسيا اوكرانيا تدخل خارجي

أربيل (كوردستان 24)- حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء أمام البرلمان من أن أي تدخل خارجي في الحرب الروسية على أوكرانيا سيدفع موسكو إلى رد "سريع وصاعق".

 وقال إن روسيا لن تتردد في استخدام أحدث أسلحتها، وأن "كل القرارات في هذا الشأن اتخذت".

وقال أمام البرلمان في موسكو: "إذا كان هناك من يعتزم التدخل من الخارج فيما يحدث (في أوكرانيا) وإظهار تهديدات غير مقبولة لروسيا عليهم أن يعلموا أن ردنا... سيكون سريعا وصاعقا".

وعلى حد قوله، فإن روسيا لن تتردد في استخدام أحدث أسلحتها، إذ إنه قال: "لدينا كل هذه المعدات التي لا يمكن لأي شخص التباهي بها الآن. لن نتفاخر وسنستخدمها إذا اضطررنا. وأريد أن يعرف الجميع ذلك".

وأضاف إن "كل القرارات في هذا الشأن اتخذت".

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