ليفربول يفوز على فياريال ويضع قدما في نهائي أبطال أوروبا

أربيل (كوردستان 24)- وضع نادي ليفربول قدما في المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم بعد فوزه مساء الأربعاء على ضيفه فياريال الإسباني 2-صفر على ملعب "أنفيلد" في ذهاب الدور نصف النهائي.

ويلتقي الفريقان إيابا الثلاثاء المقبل في فياريال.

وحقق ليفربول الأهم أمام ضيفه فياريال الإسباني بفوزه 2-صفر الأربعاء على ملعب "أنفيلد" في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، ليضع قدما في المباراة النهائية المقررة في باريس في 28 مايو/أيار.

باتت مهمة فياريال، بطل مسابقة الدوري الأوروبي الموسم الماضي بقيادة أوناي إيمري والذي كان قد أطاح بيوفنتوس الإيطالي وبايرن ميونيخ الألماني في ثمن وربع النهائي تواليا، صعبة لقلب الطاولة إيابا في ظل التألق اللافت للفريق الإنكليزي الذي يسعى إلى رباعية تاريخية هذا الموسم.

وسبق للفريقين أن تواجها مرتين فقط قاريا، في نصف نهائي الدوري الأوروبي في موسم 2015-2016 عندما عوض ليفربول بقيادة مدربه الألماني يورغن كلوب تأخره صفر-1 ذهابا في إسبانيا إلى فوز 3-صفر إيابا في أنفيلد، قبل أن يخسر النهائي ضد إشبيلية وإيمري بالذات (1-3) في بازل السويسرية.