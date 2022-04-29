قصف يستهدف كييف أثناء زيارة الأمين العام للأمم المتحدة للعاصمة الأوكرانية

أربيل (كوردستان 24)- تعرضت كييف لقصف مساء الخميس في وقت كان فيه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس يزورها، في أول ضربات من نوعها تستهدف العاصمة الأوكرانية منذ منتصف نيسان/أبريل الجاري، بحسب مراسلي وكالة الأنباء الفرنسية.

من جانبها استنكرت كييف الضربات ووصفتها بأنها "عمل همجي شائن".

وأكد مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخاييلو بودولياك أن "من حق" أوكرانيا ضرب أهداف عسكرية روسية ملمحا بذلك إلى أن كييف قد تعمد إلى استهداف الأراضي الروسية.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس موسكو إلى "قبول التعاون" مع تحقيق المحكمة الجنائية الدولية حول جرائم حرب محتملة قد تكون ارتكبت في اوكرانيا.

وقال خلال زيارته الى بوتشا في ضاحية كييف حيث يتهم الأوكرانيون الروس بارتكاب مجازر في حق مدنيين خلال احتلالهم المدينة في آذار/مارس، "حين نرى هذا الموقع الرهيب، أرى كم هو من المهم اجراء تحقيق كامل وتحديد المسؤوليات" مضيفا "أدعو روسيا الى قبول التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية".