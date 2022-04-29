زراعة العراق تعلن السيطرة على بؤر "الحمى النزفية"

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الزراعة العراقية اليوم الخميس، السيطرة على البؤر المسببة للإصابة بمرض "الحمى النزفية".

ويتم ذلك من خلال مكافحة حشرة (القراد) الوسيط الناقل للوباء من الحيوان إلى الإنسان.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف، في بيان، إن الوزير محمد الخفاجي وجه بـ"تجهيز المستوصفات البيطرية كافة بالمبيدات الخاصة بمكافحة حشرة (القراد)، وتم ذلك من خلال الملاكات البيطرية في دائرة البيطرة".

وأضاف الوزير ان "استمرار حملات المكافحة المستمرة التي تقوم بها الملاكات البيطرية في رش وتغطيس الحيوانات ورش الحظائر بالمبيدات الخاصة بالقضاء على الحشرات، وفي مقدمتها حشرة (القراد)، فضلاً عن الحملات الإرشادية للمربين والمعنيين بموضوع الثروة الحيوانية والتي أفضت نتائجها إلى الحد من انتقال هذا المرض للإنسان، وأصبح الوضع تحت السيطرة والدليل عدم تسجيل إصابات جديدة".

ودعا النايف، مربي الحيوانات، الى "الالتزام بالإرشادات البيطرية الخاصة بخلو الحيوانات من (القراد)، فضلاً عن إخبار الجهات البيطرية عن وجود هذه الحشرة، لأجل إنهاء وجودها والمحافظة على الثروة الحيوانية من أي أمراص قد تحدث مستقبلاً".

وشدد على أهمية التزام المواطنين بالإجراءات الصحية وتطبيقها وشراء اللحوم من المجازر المرخصة قانوناً والإخبار عن أماكن تربية الحيوانات داخل منازل المواطنين والساحات في المدن العراقية كافة.

والحمى النزفية مرض فيروسي مُعدٍ قد يهدد الحياة، وينتشر عند مخالطة الحيوانات المصابة به أو الحشرات، وغالباً ما ينتقل عن طريق حشرة "القراد".، واتخذ إقليم كوردستان إجراءات وتدابير احترازية للوقاية من الوباء.