سیاسة

بايدن: نحن لا نهاجم روسيا وإنما نساعد أوكرانيا ولن نسمح لموسكو بترهيب أوروبا

author_image سوار أحمد
العالم جو بايدن روسيا اوروبا

أربيل (كوردستان 24)- اكد الرئيس الاميركي جو بايدن الخميس ان بلاده لن تسمح لروسيا بأن تمارس "ابتزاز الغاز" للضغط على الحلفاء الاوروبيين والالتفاف على العقوبات التي فرضت عليها اثر غزوها اوكرانيا.

وقال بايدن في كلمة بالبيت الأبيض، "لن نسمح لروسيا بممارسة الترهيب او الابتزاز هربا من هذه العقوبات. لن نسمح لهم باستخدام نفطهم وغازهم لتجنب التداعيات الناجمة عن عدوانهم".

واضاف إن "روسيا تستخدم الطاقة كسلاح ضد من وقف ضدها في الحرب على أوكرانيا"، مبينا أن واشنطن تعمل مع دول حليفة لمساعدة الأوروبيين الذين "تهددهم روسيا وتبتزهم بالطاقة" على حد قوله.

وذكر أن الولايات المتحدة تعمل مع حلفائها من أجل تحويل الغاز الطبيعي إلى بولندا وبلغاريا.

وقال الرئيس الأمريكي "لا تهاجم روسيا" بل "تساعد أوكرانيا في الدفاع عن نفسها في الحرب الدائرة على أراضي الأخيرة منذ أكثر من شهرين"، لافتا إلى أن "المساعدات العسكرية المقدمة أجبرت موسكو على التراجع في كييف".

وأشار بايدن إلى أن "التهديد باستخدام السلاح النووي غير مسؤول".

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