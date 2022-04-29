"لقد عدت".. ترامب يكسر الصمت في منصته الخاصة

أربيل (كوردستان 24)- كتب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عبارة "لقد عدت" على موقع "تروث سوشال" في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، للمرة الأولى منذ إطلاق التطبيق الذي أسسه قبل شهرين.

وبذلك يكون ترامب كسر الصمت بعدما أبرم الملياردير إيلون ماسك صفقة بقيمة 44 مليار دولار لشراء تويتر، وهو التطبيق الذي حظر حساب ترامب العام الماضي بشكل دائم.

ورحب الجمهوريون باستحواذ ماسك على منصة التواصل الاجتماعي على أمل أن يقوم الرئيس التنفيذي لشركة تسلا بدعوة ترامب للعودة إلى الموقع، وذلك بعدما تعهد ماسك بتخفيف ممارسات تعديل المحتوى لاستعادة حرية التعبير.

ومع الإعلان عن الصفقة هذا الأسبوع، قال ترامب إنه لن يعود إلى تويتر.

وكان صمت ترامب على تطبيقه الخاص، منذ إطلاقه على متجر أبل للتطبيقات في 21 فبراير شباط، أثار تساؤلات حول مدى قابليته للاستمرار على المدى الطويل.