توضیح بشأن العلاقة بين الرئيس بارزاني ومقتدى الصدر

أربيل (كوردستان 24)- أصدر مقر البارزاني مساء اليوم الجمعة توضيحاً حول ما يتم تداوله من شائعات حول العلاقة بين الرئيس بارزاني والسيد مقتدى الصدر.

وفيما يلي نص التوضيح:

تداولت بعض وسائل الاعلام العراقية والكوردستانية خبر غیر صحیح یزعم بأن السید مقتدى الصدر لا يستجيب لمكالمات الرئيس بارزاني.

ولتوضيح الحقيقة للراي العام في العراق وكوردستان نؤكد بأن هذا الموضوع لیس له اساس من الصحة، وهو بعيد كل البعد عن حقيقة الاحترام الكبير والثقة العميقة والعلاقة المتینة بين الرئيس بارزاني والسید مقتدى الصدر. وهؤلاء الذين ينشرون مثل هذه الشائعات يهدفون إلى التغطية على إخفاقاتهم وفشلهم في العملية السياسية.

ويبدو ان البعض استغل قلة التواصل السياسي تقديرا لشهر رمضان المبارك وفبرك هذه الاخبار المختلقة.



مقر البارزاني

۲۹ نیسان ۲۰۲۲