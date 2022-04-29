سیاسة

أربيل.. استعدادات مبكرة لمواجهة نقص المياه

author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- وافق مجلس وزراء إقليم كوردستان على تخصيص أكثر من أربعة مليارات دينار لمعالجة مشكلة نقص المياه في عموم محافظة أربيل.

 وقالت وزارة البلديات والسياحة في بيان إنه تم تخصيص 4 مليارات و707 ملايين دينار من الميزانية الاعتيادية للوزارة لمعالجة شح المياه والجفاف في عاصمة الإقليم.

وأضافت الوزارة أن المبلغ خصص للبدء بالاستعدادات اللازمة لمواجهة مشكلة نقص المياه في أربيل ومحيطها خلال موسم الصيف هذا العام.

وأشارت إلى أنه سيتم تنفيذ عدد من المشروعات في أربيل، مثل إنشاء خطوط كهربائية للآبار وتوفير مضخات وإصلاح المولدات الخاصة بالآبار وشراء المستلزمات الضرورية لمشروع إفراز/3، وتأمين الصهاريج الخاصة بتوزيع مياه الشرب داخل أربيل وحولها.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف