رئيس حكومة إقليم كوردستان يعزّي هاتفياً محافظ دهوك السابق

أربيل (كوردستان 24)- أجرى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم السبت 30 نيسان ابريل 2022، اتصالاً هاتفياً مع محافظ دهوك الأسبق تمر رمضان، لتقديم التعازي في وفاة والدته.

وأعرب رئيس الحكومة عن خالص تعازيه ومواساته لرمضان، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد روح الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

وعبّر محافظ دهوك الأسبق عن تقديره لرئيس حكومة إقليم كوردستان على عزائه ومواساته، كما قدم له الشكر على ما أبداه من مشاعر أخوية صادقة.